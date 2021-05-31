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Gündem
DHA
Haber Giriş: 31.05.2021 - 19:04 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi! MSB duyurdu: Sınırda yakalandılar

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Son dakika haberi! MSB duyurdu: Sınırda yakalandılar

Son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Türkiye’den Yunanistan’a geçmeye çalışan 2’si terör örgütü PKK mensubu 5 kişinin yakalandığını açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Edirne hudut hattında yasa dışı yollarla ülkemizden Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 kişi yakalandı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 2sinin PKK terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi" denildi.

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