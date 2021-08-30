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Gündem
AA
Haber Giriş: 30.08.2021 - 18:42 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: MSB duyurdu: Sayı 12'ye yükseldi

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Son dakika haberi: MSB duyurdu: Sayı 12'ye yükseldi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Şimşek bölgesinde 2 PKK'lı teröristtin ATAK helikopterleri tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Böylelikle bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 12'ye yükseldi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ettiği belirtildi.

Paylaşımda, "Pençe-Şimşek operasyon bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ATAK helikopterlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 12 oldu." ifadeleri kullanıldı.

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