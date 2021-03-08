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Haber Giriş: 08.03.2021 - 18:45 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: MSB duyurdu: Mavi Vatan 2021 Tatbikatı başarıyla tamamlandı

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Milli Savunma Bakanlığı, Marmara, Ege ve Doğu Akdeniz'de eş zamanlı olarak icra edilen Mavi Vatan 2021 Tatbikatı'nın tamamlandığını duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Marmara, Ege ve Doğu Akdeniz'de eş zamanlı olarak icra edilen Mavi Vatan 2021 Tatbikatı dün tamamlandı. Tatbikatta 82 gemi, 5 denizaltı, 27 uçak, 20 helikopter, 8 İHA ve 5 bin 437 personel görev yaptı. Tatbikatı başarıyla tamamlayan kahraman personelimizi kutluyoruz" ifadelerine yer verildi.

 

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