Son dakika haberi: MSB duyurdu: Etkisiz hale getirildiler!

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Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terörle mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. Kahraman Komandolarımız, Zeytin Dalı bölgesine saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi. Mücadelemiz en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!"