Son dakika haberi: MSB duyurdu: Etkisiz hale getirildiler!

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terörle mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. Kahraman Komandolarımız, Zeytin Dalı bölgesine saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi. Mücadelemiz en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!"
Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terörle mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. Kahraman Komandolarımız, Zeytin Dalı bölgesine saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi. Mücadelemiz en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!#MSB #TSK pic.twitter.com/TtxmBMB6ly— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 24, 2021