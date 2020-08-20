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AA
Haber Giriş: 20.08.2020 - 19:05 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: MSB duyurdu! Başarı ile önlendi

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Son dakika haberi: MSB duyurdu! Başarı ile önlendi
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Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, PKK'lı teröristlerin, Irak'ın kuzeyindeki üs bölgesine saldırı girişiminde bulunduğu bomba yüklü 2 maket uçağın, Mehmetçiğin dikkati sayesinde düşürüldüğünü bildirdi.

Bakanlıktan son dakika yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK'nın, Irak'ın kuzeyindeki saldırı girişimi başarılı müdahaleyle önlendi.
Bölgedeki bir üs bölgesine saldırı girişiminde bulunan bomba yüklü 2 maket uçak, Mehmetçiğin dikkati sayesinde fark edilerek düşürüldü.

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