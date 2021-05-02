Son dakika haberi: MSB duyurdu! Atak helikopteri ile etkisiz hale getirildiler
Milli Savunma Bakanlığı, 'Pençe-Yıldırım operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, Atak helikopterimizle etkisiz hale getirildi.' açıklamasında bulundu.
MSB'den gelen açıklama şu şekilde:
Pençe-Yıldırım operasyonunda şehit düşen Kahraman silah arkadaşımız P. Uzm. Çvş. Ahmet Asan’ın kanı yerde kalmadı, kalmayacak!
Bölgede tespit edilen 2 PKK’lı terörist ATAK helikopterlerimizle etkisiz hâle getirildi. Etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 46’ya yükseldi.
Pençe-Yıldırım operasyonunda şehit düşen Kahraman silah arkadaşımız P. Uzm. Çvş. Ahmet Asan’ın kanı yerde kalmadı, kalmayacak!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 2, 2021
Bölgede tespit edilen 2 PKK’lı terörist ATAK helikopterlerimizle etkisiz hâle getirildi. Etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 46’ya yükseldi. pic.twitter.com/ZAdJ17fqZy
Kripto Para Piyasaları için Bigpara