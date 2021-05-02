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Haber Giriş: 02.05.2021 - 14:59 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: MSB duyurdu! Atak helikopteri ile etkisiz hale getirildiler

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Son dakika haberi: MSB duyurdu! Atak helikopteri ile etkisiz hale getirildiler

Milli Savunma Bakanlığı, 'Pençe-Yıldırım operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, Atak helikopterimizle etkisiz hale getirildi.' açıklamasında bulundu.

MSB'den gelen açıklama şu şekilde:

Pençe-Yıldırım operasyonunda şehit düşen Kahraman silah arkadaşımız P. Uzm. Çvş. Ahmet Asan’ın kanı yerde kalmadı, kalmayacak!

Bölgede tespit edilen 2 PKK’lı terörist ATAK helikopterlerimizle etkisiz hâle getirildi. Etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 46’ya yükseldi.

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