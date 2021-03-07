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Haber Giriş: 07.03.2021 - 20:18 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: MSB duyurdu: 7 terörist etkisiz hale getirildi

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Son dakika haberi: MSB duyurdu: 7 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanlığı, Tel Rıfat bölgesinden saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Kahraman Komandolarımız, Fırat Kalkanı bölgesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güven ortamını bozmak için Tel Rifat bölgesinden saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

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