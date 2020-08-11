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DHA
Haber Giriş: 11.08.2020 - 10:30,Son Güncelleme:

Son dakika haberi: MSB duyurdu: 5 terörist etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı(MSB), "Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde 3, Avaşin bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi." açıklamasında bulundu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kararlılıkla sürdürdüğümüz Pençe Kaplan Operasyonu'nda; Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ile Irak kuzeyi Avaşin bölgesinde belirlenen 2 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi" denildi.

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