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DHA
Haber Giriş: 25.06.2020 - 11:20,Son Güncelleme:

Son dakika haberi: MSB duyurdu! 5 terörist etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, ''Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında Haftanin bölgesinde tespit edilen PKK'lı 5 terörist daha hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.'' denildi.

DETAYLAR GELİYOR...

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