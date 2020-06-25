DHA
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Son dakika haberi: MSB duyurdu! 5 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, ''Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında Haftanin bölgesinde tespit edilen PKK'lı 5 terörist daha hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.'' denildi.
#PençeKaplan Operasyonu başarıyla devam ediyor. Haftanin bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist daha icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/jGOUBcAvCq— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 25, 2020
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