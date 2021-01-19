Son dakika haberi: MSB duyurdu: 3 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, 3 PKK/YPG'li teröristin Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışırken etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
MSB'den yapılan paylaşım şöyle;
Barış Pınarı bölgesine yönelik bir sızma girişimi daha başarılı şekilde önlendi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi.
Barış Pınarı bölgesine yönelik bir sızma girişimi daha başarılı şekilde önlendi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi. #MSB #TSK pic.twitter.com/x8ZvHcVpom— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 19, 2021
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