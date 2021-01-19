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Haber Giriş: 19.01.2021 - 19:42 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: MSB duyurdu: 3 terörist etkisiz hale getirildi

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Son dakika haberi: MSB duyurdu: 3 terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı, 3 PKK/YPG'li teröristin Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışırken etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB'den yapılan paylaşım şöyle;

Barış Pınarı bölgesine yönelik bir sızma girişimi daha başarılı şekilde önlendi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi.

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