Son dakika haberi: MSB duyurdu: 3 terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den yapılan paylaşım şöyle;

Barış Pınarı bölgesine yönelik bir sızma girişimi daha başarılı şekilde önlendi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi.