DHA
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Son dakika haberi: MSB duyurdu: 3 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı(MSB), ''Huzur ve güven ortamını bozmak üzere Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın verdiği karşılıkla etkisiz hale getirildi.'' açıklamasında bulundu.
Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak üzere Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG’li terörist, kahraman komandolarımızın verdiği karşılıkla etkisiz hale getirildi" denildi.
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