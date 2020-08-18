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Haber Giriş: 18.08.2020 - 09:10,Son Güncelleme:

Son dakika haberi... MSB duyurdu: 3 terörist etkisiz hale getirildi

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Son dakika haberi... MSB duyurdu: 3 terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı(MSB), ''Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamının bozulmasına izin vermeyeceğiz. Bölgede saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG’li terörist kahraman komandolarımızın başarılı operasyonlarıyla etkisiz hale getirildi.'' açıklamasında bulundu.

MSB, ''Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamının bozulmasına izin vermeyeceğiz. Bölgede saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG’li terörist kahraman komandolarımızın başarılı operasyonlarıyla etkisiz hale getirildi.'' açıklamasında bulundu.

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