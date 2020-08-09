Son dakika haberi: MSB duyurdu: 3 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Avaşin bölgesinde 3 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
MSB'den yapılan açıklama şöyle;
Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde, Irak kuzeyi Avaşin bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.
Operasyonlarımız en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek.
Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde, Irak kuzeyi Avaşin bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 9, 2020
Operasyonlarımız en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek.#MSB #TSK pic.twitter.com/xJxXFebEPC
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