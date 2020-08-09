Son dakika haberi: MSB duyurdu: 3 terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den yapılan açıklama şöyle;



Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde, Irak kuzeyi Avaşin bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.

Operasyonlarımız en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek.