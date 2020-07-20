AA
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Son dakika haberi: MSB duyurdu: 3 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberine göre; MSB'den yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 3 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." denildi.
Son dakika haberi: MSB'den yapılan açıklama şöyle;
Irak kuzeyi Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 3 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor.
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