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Son dakika haberi! MSB duyurdu: 3 PKK'lı terörst etkisiz hale getirildi

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#MSB#PKK#Gara
Son dakika haberi MSB duyurdu: 3 PKKlı terörst etkisiz hale getirildi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 26, 2024 18:35

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Gara'da tespit edilen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal paylaşım platformu X'ten yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Terör yuvalarına kilit vurmaya devam ediyoruz! Irak’ın kuzeyindeki Gara'da tespit edilen 3 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Terörle ve teröristle mücadelemiz artan bir şiddet ve tempoda kararlılıkla devam edecek!"  

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#MSB#PKK#Gara

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