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Gündem
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Haber Giriş: 16.08.2021 - 22:03 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: MSB duyurdu! 24 saatte 8 terörist etkisiz hale getirildi

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Son dakika haberi: MSB duyurdu! 24 saatte 8 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesindeki operasyonda, son 24 saatte 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde etkisiz hale getirilen terörist sayısının 8'e çıktığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Metina'da operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Alçakça tuzaklanmış EYP ile Mehmetçiklerimizi şehit eden teröristler tespit edilerek etkisiz hale getirildi. Operasyon bölgesinde son 24 saatte etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8'e ulaştı" denildi. 

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