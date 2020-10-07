Son dakika haberi... MSB duyurdu: 2 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı(MSB), ''Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kesintisiz devam edecek.'' açıklamasında bulundu.
MSB, ''Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kesintisiz devam edecek.'' açıklamasında bulundu.
Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kesintisiz devam edecek.#MSB #TSK pic.twitter.com/HB26mwprZG— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 7, 2020
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