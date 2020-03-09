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Haber Giriş: 09.03.2020 - 18:56,Son Güncelleme:/

Son dakika haberi: MSB duyurdu: 18 terörist etkisiz hale getirildi

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Son dakika haberi: MSB duyurdu: 18 terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesi güneyine sızmaya çalışan 18 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi" ifadeleri kullanıldı.

Ayrıntılar geliyor...

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