Haber Giriş: 09.03.2020 - 18:56,
Son dakika haberi: MSB duyurdu: 18 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesi güneyine sızmaya çalışan 18 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi" ifadeleri kullanıldı.
Ayrıntılar geliyor...
Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesi güneyine sızmaya çalışan 18 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi.#MSB #TSK pic.twitter.com/bttsbZ7LvS— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 9, 2020
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