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Haber Giriş: 21.07.2021 - 19:19 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: MSB bu görüntüyle duyurdu! Etkisiz hale getirildiler

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Son dakika haberi: MSB bu görüntüyle duyurdu! Etkisiz hale getirildiler

 Barış Pınarı bölgesine yönelik havan saldırısı gerçekleştiren 5 PKK/YPG'li terörist, etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter adresinden yapılan açıklamada, Barış Pınarı bölgesine yönelik havan saldırısı gerçekleştiren PKK/YPG'li teröristlere, kara ateş destek vasıtaları ile karşılık verildiği belirtildi.

Terör hedeflerini tam isabetle vuran Mehmetçiğin, saldırıyı gerçekleştiren 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdiği bildirildi.

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