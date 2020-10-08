Son dakika haberi... MSB açıkladı: Türkiye'ye geçmeye çalışan PKK/YPG bağlantılı bir kişi yakalandı

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Suriye'den gelerek Şanlıurfa hudut hattından ülkemize geçmeye çalışan ve PKK/YPG terör örgütü ile bağlantılı olduğu tespit edilen 1 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı" denildi.