ANKARA, (DHA)
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Son dakika haberi... MSB açıkladı: Türkiye'ye geçmeye çalışan PKK/YPG bağlantılı bir kişi yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı, Şanlıurfa hudut hattından Türkiye'ye geçmeye çalışan, terör örgütü PKK/YPG bağlantılı 1 kişinin yakalandığını duyurdu.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Suriye'den gelerek Şanlıurfa hudut hattından ülkemize geçmeye çalışan ve PKK/YPG terör örgütü ile bağlantılı olduğu tespit edilen 1 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı" denildi.
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