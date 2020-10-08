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ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 08.10.2020 - 11:54 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi... MSB açıkladı: Türkiye'ye geçmeye çalışan PKK/YPG bağlantılı bir kişi yakalandı

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Son dakika haberi... MSB açıkladı: Türkiye'ye geçmeye çalışan PKK/YPG bağlantılı bir kişi yakalandı
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Milli Savunma Bakanlığı, Şanlıurfa hudut hattından Türkiye'ye geçmeye çalışan, terör örgütü PKK/YPG bağlantılı 1 kişinin yakalandığını duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Suriye'den gelerek Şanlıurfa hudut hattından ülkemize geçmeye çalışan ve PKK/YPG terör örgütü ile bağlantılı olduğu tespit edilen 1 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı" denildi.

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