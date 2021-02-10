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Haber Giriş: 10.02.2021 - 23:25 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: MSB acı haberi duyurdu: 2 asker şehit, 4 asker yaralı

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Son dakika haberi: MSB acı haberi duyurdu: 2 asker şehit, 4 asker yaralı
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Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Gara bölgesinde başlatılan Pençe Kartal-2 harekatında 2 askerin şehit olduğunu, 4 askerin ise yaralandığını açıkladı.

MSB'den yapılan açıklama şöyle;

Irak kuzeyi Gara bölgesinde başlatılan Pençe Kartal-2 harekatında iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 4 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiştir.

Son dakika haberi: MSB acı haberi duyurdu: 2 asker şehit, 4 asker yaralı

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