Son dakika haberi... MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit oldu

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 1 askerin şehit olduğunu açıkladı. Bakanlık açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Pençe Kilit Operasyon bölgesinde, 9 Ekim 2024 tarihinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan taciz atışı sonucunda yaralanan kahraman silah arkadaşımız P.Söz.Er Sefer ALAN, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ'TAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI



TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Pençe Kilit Operasyon Bölgesi'nde şehit olan Sefer Alan'la ilgili başsağlığı mesajı yayımladı. TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Pençe Kilit Operasyon Bölgesinde şehadet mertebesine erişen kahraman Mehmetçiğimiz Sefer Alan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Şehidimizin mekânı cennet, makamı ali olsun" dedi.