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Haber Giriş: 25.04.2021 - 23:04 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit

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Son dakika haberi: MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Şimşek harekâtı bölgesinde EYP'nin patlaması sonucu yaralanan bir askerin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı.

MSB'den yapılan açıklama şöyle;

Pençe-Şimşek harekâtı bölgesinde teröristler tarafından daha önceden döşenen bir EYP’nin patlaması sonucu yaralanan bir kahraman silah arkadaşımız tahliye edildiği Şht. Tümg. Aydoğan Aydın hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 25 Nisan 2021 tarihinde şehit olmuştur.

Son dakika haberi: MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit

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