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DHA
Haber Giriş: 16.11.2020 - 21:08 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit

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Son dakika haberi: MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit
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Son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari/Çukurca Irak sınır hattında gerçekleştirilen operasyonda 1 askerin şehit olduğunu açıkladı.

MSB'den  yapılan açıklama şöyle;

Hakkâri /Çukurca Irak sınır hattında icra edilen operasyon esnasında 16 Kasım 2020 tarihinde bir kahraman silah arkadaşımız, bölücü terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen taciz atışı neticesinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.

Son dakika haberi: MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit

OSMANİYE’YE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

HAKKARİ’de PKK’lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Abdurrahman Topuksuz’un (29) acı haberi, memleketi Osmaniye’deki ailesine ulaştı.

Irak’ın kuzeyindeki Zap bölgesinden, ülkeye sızmaya çalışan PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada, Piyade Uzman Çavuş Abdurrahman Topuksuz şehit oldu, Piyade Uzman Onbaşı Fatih Erol yaralandı. Şehit Topuksuz’un acı haberi memleketi Osmaniye’nin Düziçi ilçesine bağlı Söğütlügöl Mahallesi’ndeki ailesine askeri erkan tarafından verildi. Şehidin baba evine dev Türk bayrağı asıldı. Acı haberi alan şehidin ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Hatice Topuksuz ile evli ve 7 aylık bir çocuğu olduğu öğrenilen şehidin naaşı, memleketi Osmaniye’de toprağa verilecek.

Son dakika haberi: MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Topuksuz'un şehadetine ilişkin Twitter hesabından paylaştığı başsağlığı mesajında, "Hakkari Çukurca'da teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Abdurrahman Topuksuz'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun" dedi.

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