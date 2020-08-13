Son dakika haberi... MSB: 2 terörist gözaltına alındı
Milli Savunma Bakanlığı(MSB), ''Zeytin Dalı bölgesinde terör faaliyeti yürüttüğü tespit edilen 2 PKK/YPG’li terörist daha hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındı.'' açıklamasında bulundu.
Milli Savunma Bakanlığı(MSB), ''Zeytin Dalı bölgesinde terör faaliyeti yürüttüğü tespit edilen 2 PKK/YPG’li terörist daha hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındı.'' açıklamasında bulundu.
Zeytin Dalı bölgesinde terör faaliyeti yürüttüğü tespit edilen 2 PKK/YPG’li terörist daha hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındı.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 13, 2020
Bölgede barış ve huzura gölge düşmesine müsaade etmeyeceğiz.#MSB #TSK pic.twitter.com/A667dt4BrZ
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