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Haber Giriş: 13.08.2020 - 13:21,Son Güncelleme:

Son dakika haberi... MSB: 2 terörist gözaltına alındı

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Son dakika haberi... MSB: 2 terörist gözaltına alındı
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Milli Savunma Bakanlığı(MSB), ''Zeytin Dalı bölgesinde terör faaliyeti yürüttüğü tespit edilen 2 PKK/YPG’li terörist daha hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındı.'' açıklamasında bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı(MSB), ''Zeytin Dalı bölgesinde terör faaliyeti yürüttüğü tespit edilen 2 PKK/YPG’li terörist daha hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındı.'' açıklamasında bulundu.

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