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Haber Giriş: 11.08.2020 - 14:14,Son Güncelleme:

Son dakika haberi... MSB: 2 terörist etkisiz hale getirildi

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Son dakika haberi... MSB: 2 terörist etkisiz hale getirildi
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MSB, ''Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde, Irak kuzeyi Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.'' açıklamasında bulundu.

MSB, ''Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde, Irak kuzeyi Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.'' açıklamasında bulundu.

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