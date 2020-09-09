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Haber Giriş: 09.09.2020 - 19:15 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: MİT mensuplarını ifşa davasında karar

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Son dakika haberi: MİT mensuplarını ifşa davasında karar
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Gelen son dakika haberine göre, MİT mensuplarının ifşa edilmesi davasında tutuklu yargılanan Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan'ın 3 yıl 9 ay hapsine karar verildi.

MİT mensuplarının ifşa edilmesi davasında tutuklu yargılanan Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan'ın 3 yıl 9 ay hapsine karar verildi.

MİT mensuplarının ifşa edilmesi davasında yargılanan Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu'nun bütün suçlardan beraatine karar verildi

MİT mensuplarının ifşa edilmesi davasında yargılanan gazeteci Murat Ağırel'in 4 yıl 8 ay 7 gün hapsine karar verildi.

MİT mensuplarının ifşa edilmesi davasında tutuklu yargılanan gazeteciler Barış Pehlivan, Murat Ağırel ve Hülya Kılınç tahliye edildi.

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