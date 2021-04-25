MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika haberi: Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK'nın komuta kademesi Yüksekova'da
GeriGündem Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK'nın komuta kademesi Yüksekova'da
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
AA
Haber Giriş: 25.04.2021 - 18:44 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK'nın komuta kademesi Yüksekova'da

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK'nın komuta kademesi Yüksekova'da

Son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) komuta kademesi, Pençe-Yıldırım Operasyonu'nun harekat merkezinde, inceleme ve denetlemede bulundu.

Bakan Akar, beraberinde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki 3. Piyade Tümen Komutanlığına geldi.

Akar, burada, Irak'ın kuzeyindeki terör örgütlerine yönelik, Avaşin-Basyan bölgesinde yürütülen Pençe-Yıldırım Operasyonu'nun harekat merkezinde faaliyetlere ilişkin bilgi aldı.

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanı Akar ve TSKnın komuta kademesi Yüksekovada

Parçalanmış durumdalar diyen Abdullah Ağardan canlı yayında flaş sözler: Sahadaki teröristler cıyak cıyak
'Parçalanmış durumdalar' diyen Abdullah Ağar'dan canlı yayında flaş sözler: 'Sahadaki teröristler cıyak cıyak'

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi