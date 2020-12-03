Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanlığı'ndan iki yeni mobil uygulama

Milli Eğitim Bakanlığı, dijital uygulamalarını genişletmeye ve geliştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda okul yöneticileri ve öğretmenler için geliştirilen MEB Ajanda ve E-Okul Öğretmen mobil uygulamaları uygulama marketlerde ücretsiz olarak kullanıma sunuldu. Milli Eğitim Bakanlığı Başöğretmen Salonu'nda gerçekleşen uygulamaların tanıtım toplantısına Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un yanı sıra Covid-19 pandemisi nedeniyle kısıtlı sayıda Bakanlık yöneticileri ve öğretmenler katıldı. Pandemi nedeniyle kısıtlı katılımın olduğu tanıtım toplantısına 6 öğretmen de online olarak katıldı.



“ELEKTRONİK PLATFORMLARIN HEPSİ İŞLEMLERİN HIZLANMASINI SAĞLIYOR”



Bakanlık olarak dijital yatırımı çok desteklediklerini belirten Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Bütün amacımız işlemleri kolay kılmak, öğretmen ve öğrencilerimizin günlük mesaisini çok daha hızlı ve kolay bir şekilde yürütmelerine destek olmak. Bunun için elimizden geleni yapıyoruz ve hizmetlerimizin çok büyük bir kısmını da elektronik olarak yapmaya çalışıyoruz. Çünkü işlemlerin hızlanması ve kaliteli olabilmesi buna bağlı. Bunun için de bildiğiniz gibi çok farklı sistemler kullanıyoruz. MEBSİS, Doküman Yönetim Sistemi gibi E-Okul sistemi gibi çok farklı platformlarımız var ve bu platformların hepsi de bu işlemlerin hızlanmasını sağlıyor” diye konuştu.

“2020 YILI ÖZELLİKLE KORONA VİRÜS AÇISINDAN FARKLI BİR NİTELİK TAŞIYOR”



Covid-19 salgını ile birlikte dijitalleşmenin daha da yaygınlaştığını vurgulayan Bakan Selçuk, “2020 yılı özellikle korona virüs açısından farklı bir nitelik taşıyor. Artık dijital işlemlerin günlük hayatımızdaki yeri çok farklılaşmaya başladı ve bu farklılığı hepimiz mobil uygulamalar üzerinden de yaşıyoruz, görüyoruz. 2020 yılı istatistiklerine göre ülkemizde mobil cihazlardan web trafiği yüzde 74.8 ile ilk sırada yer alıyor. Eğer bütün bu platformlar düşünürsek, mobil cihazlarla bağlantısı bakımından başka bir perspektifte açılıyor. Bu yüzden biz mobil uygulamalarımızı da yeni teknolojilerimizle, yeni araçlarla yeniliyor ve güncelliyoruz” ifadelerini kullandı.