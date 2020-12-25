Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu! Yüz yüze sınavlar ertelendi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise sosyal medya hesabından yaptığı son dakika açıklamasında şu mesajı paylaştı:

“Sevgili öğrencilerimiz, biz eğitimi, ders konularını sizlere yüklemek için değil; sizleri bilgiye yetiştirmek ve donanımlı bir şekilde geleceğe hazırlamak için veririz. Sınavlar da bu bilgileri ne kadar aldığınızı ölçmek ve durumu değerlendirmek için yapılır. Sınavın başka bir amacı yoktur. Eğer bugün bir öğrenme kaybınız olur ve biz bunu fark etmezsek bu eksikler, hayatınız boyunca karşınıza çıkar.

Bu yıl olağanüstü bir süreçten geçiyoruz. Süreç hızlı değişiyor; kararlar, uzun değerlendirmeler doğrultusunda alınıyor. Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri ve Sağlık Bakanlığımızın değerlendirmeleri doğrultusunda yüz yüze sınav konusunu yeniden ele aldık. Aldığımız kararla ilkokul ve ortaokul öğrencilerimiz karne notlarını bu dönem ders etkinliklerine katılım puanı üzerinden alacak. Lise öğrencilerimizin birinci dönem notlarını ise ikinci dönem yapacağımız yüz yüze sınavlarla belirleyeceğiz.

Lütfen, siz şu an sadece sağlığınıza ve derslerinize odaklanın. En çok ihtiyacımız olan şey sağlık ve geleceğe dair tek güvencemiz sizlersiniz. Güzel bir gün diliyorum.







NURAN ÇAKMAKÇI: KARAR DOĞRU VE YERİNDE

Hürriyet Gazetesi Yazarı Nuran Çakmakçı, milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren kararla ilgili yazdı:

"Milyonlarca aday bu kararı bekliyordu. Karar bence doğru ve yerinde. Pandemi koşullarında aileler, öğrenciler ve öğretmenler kaygılıydı. Yüzlerce öğrenci okullara tekrar geri dönecek, bir hareketlilik yaşanacaktı. En azından koşullar sağlanıncaya kadar sınavların ertelenmesi iyi oldu.

Bu durumda sınav yapan okulların öğrencilerinin karnesinde sınav notu olacak, yapmayanlar ders etkinliklerine katılım puanıyla yetinecek. Lise öğrencileri ise sınav notu için ikinci dönem yapılacak yüz yüze sınavları bekleyecek.

Ancak bu alınan karara göre bu yıl üniversite girişte Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) etkisinin gözden geçirilmesi gerekir."