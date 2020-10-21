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Aslıhan ALTAY KARATAŞ/ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 21.10.2020 - 11:27 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan flaş açıklama

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Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan flaş açıklama
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Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ''Sürecin bir parçası olarak okul kantinlerimiz açıldı, ancak siz çocuklarımızın kahvaltısını evde sağlıklı ve düzenli olarak yapmalarına özen gösterin, lütfen. Bu önemin altını hep çizmiştik ama şu dönemde sağlıklı beslenme, bağışıklıkları için çok daha önemli.''dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, velilere, "Çocuklarımızın kahvaltısını evde sağlıklı ve düzenli olarak yapmalarına özen gösterin, lütfen" çağrısında bulundu.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı son dakika paylaşımında, "Sevgili velililerimiz; sürecin bir parçası olarak okul kantinlerimiz açıldı ancak siz çocuklarımızın kahvaltısını evde sağlıklı ve düzenli olarak yapmalarına özen gösterin, lütfen. Bu önemin altını hep çizmiştik ama şu dönemde sağlıklı beslenme, bağışıklıkları için çok daha önemli" ifadelerini kullandı.

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