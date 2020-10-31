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Haber Giriş: 31.10.2020 - 12:10 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı Selçuk duyurdu... İzmir'de okullar 1 hafta süreyle tatil edildi

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Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı Selçuk duyurdu... İzmir'de okullar 1 hafta süreyle tatil edildi
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Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Selçuk, İzmir genelinde eğitime bir hafta süreyle ara verme kararı aldıklarını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İzmir il genelinde eğitime bir hafta süreyle ara verme kararı aldıklarını açıkladı.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 6.6 büyüklüğündeki depremle sarsılan İzmir'de eğitime bir hafta ara verme kararı aldıklarını duyurdu. Seçluk, "Yaraları hep birlikte saracağız. İzmir il genelinde eğitime bir hafta süreyle ara verme kararı aldık. Eğitim ailesi olarak öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, yöneticilerimiz ve velilerimizle birbirimize çok daha sıkı kenetlenerek güçlükleri birlikte aşacağız" ifadelerini kullandı.

Bakanlar İzmir’de deprem bölgesinde… Çok önemli açıklama ve uyarılar geldi
Bakanlar İzmir’de deprem bölgesinde… Çok önemli açıklama ve uyarılar geldi
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