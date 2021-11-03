Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı Özer CNN TÜRK'te! "Okulları kapalı tutma lüksümüz yok"

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okullardaki son durumu CNN TÜRK'te değerlendirdi. Kuralları uygulayarak okulların açık tutulabileceğini belirten Bakan Özer'in konuşmasından satır başları şu şekilde;

* Okullar sadece öğrenme alanları değildir. Çok sayıda bilişsel sayıda geliştiği bir ortamdır. 1,5 yıllık bir ara verdik. Dünya önceden hiç hazırlık yapmadığı bir döneme girdi. Öğretmenlerimiz hiç dijital tecrübeleri olmadan çok önemli emekler verdi. Okulların kapanması eğitimde fırsat eşitsizliğinin en büyük nedenlerinden biridir.

* Dünya ülkeleri okulları açık tutmayı hedef koyuyorlar. Okullar aynı zamanda bilişsel olmayan becerilerin de geliştiği ortam. Okullara sadece eğitim yeri olarak bakmamak gerek. Türkiye'nin Kovid-19 sürecinde normalleşebilmesi için eğitim ortamlarının normalleşebilmesi gerekiyordu.

* Okulları kapalı tutma lüksümüz yok. Kuralları uygulayarak okulları açık tutabiliriz. Salgında eğitim telafi edilemez bir noktaya gidiyordu.

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* "Okulları kapatma lüksümüz yok" diye 6 Kasım'da vurgulamıştım. Sonra dedim ki; "okullar ilk açılması ve en son kapatılması yerlerdir."

OKULLARDA KOVID-19 UYGULAMASI



* Sağlık Bakanlığı ile bu süreci birlikte yürütüyoruz. Öncelikle sağlık bakanlığı okulların açık olmasıyla bize bir rehber hazırladı. Aynı zamanda okulların temizliğiyle alakalı. Eski dönemlere göre bütçemizi 10 katı artırdık. Okulların temizlik, maske ihtiyaçlarını karşıladık. O paranın hala bir kısmını kullanmadık.

* 50 bin civarında rehber öğretmenlerimiz var. Onlar kontrolleri yapıyor. Tüm kamuoyunun gözü başka hiçbir kurumda olmadığı kadar okullarda. Türkiye korona salgınında rasyonel önlemlerin en yaygın kullanıldığı alan okullar.

KAPALI OLAN SINIF SAYISI 1721

Sistem kendi kendini kapatana kadar okullar açık kalacak. 10 günlük periyotlarla bazı sınıflar açılıyor, bazı sınıflar kapatılıyor. Şu anda 3 derslik okulumuz da var 40 derslik okulda var. Şu an bütün sınıfları kapalı bir tane okulumuz yok.

850 bin sınıfımız var, 1721 sınıfımız kapalı. Yarın bu sınıflardan açılanlar olacak.



İstanbul'a bin anaokulu yapacağız. Türkiye genelinde ise 40 bin yeni anasınıfı açacağız. Kütüphanesiz okul kalmayacak.

Yardımcı kitaplar da ücretsiz olacak.

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