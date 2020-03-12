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Haber Giriş: 12.03.2020 - 19:30,Son Güncelleme:/

Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı açıklama yapacak

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Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı açıklama yapacak
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Cumhurbaşkanlığı kararıyla okullar 1 hafta tatil edilmişti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirlerin detaylarına ve uzaktan eğitim sürecine ilişkin basın açıklaması yapacak.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Selçuk'un açıklaması saat 20.30'da başlayacak.

Kalın: "İlk, orta ve liseler, 16 Mart itibarıyla bir hafta tatil edilecek"Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınacak tedbirlere ilişkin yapılan toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Kalın: "İlk, orta ve liseler, 16 Mart itibarıyla bir hafta tatil edilecek" dedi.
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