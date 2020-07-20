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Haber Giriş: 20.07.2020 - 16:02,Son Güncelleme:

Son dakika haberi: MHP'li Cemal Enginyurt ihraç talebiyle disipline sevk edildi

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MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, basına yansıyan açıklamaları nedeniyle kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.

Gelen son dakika haberine göre; MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, basına yansıyan açıklamaları nedeniyle kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.

CNN TÜRK muhabiri Ünal Kaya, şu bilgileri aktardı:

"MHP'den bir disiplin kararı geldi. Cemal Enginyurt kesin ihraç istemiyle disipline sevkedildi. Hukuki süreçten bahsedecek olursak Enginyurt'un savunması alınacak ve muhtemelen de ihracı gibi bir durum söz konusu olabilir. Disiplin Kurulu karar verecek buna. Neden ve gerekçe olarak da Grup Başkanvekili Erkan Akçay'dan bir açıklama geldi. Açıklamasında 'Basında yer alan açıklamaları nedeniyle...' şeklinde bir bilgi verildi. Cemal Enginyurt'un katıldığı bazı televizyon programlarında verdiği demeçlerde parti görüşlerinin dışına çıktığıma yönelik parti kurmaylarından bazı bilgiler geliyor. Hali hazırda MHP'nin 49 vekili bulunuyor. Enginyurt'un ihracı durumunda bu sayı 48'e düşecek."

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