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Umut ERDEM / ANKARA
Haber Giriş: 23.10.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: MHP’den İYİ Parti’ye bozkurt işareti tepkisi

Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
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Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
Son dakika haberi: MHP’den İYİ Parti’ye bozkurt işareti tepkisi
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İYİ Parti Genel Başkan Meral Akşener, önceki gün Kayseri Erciyes Tekir Yaylası’ndaki Başbuğ Otağı’nda partililerle birlikte bozkurt selamı ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Bu fotoğrafa MHP’nin Kayseri milletvekillerinden ve il yönetiminden tepki geldi.

‘AÇIĞA DÜŞTÜNÜZ, İYİ Mİ’

MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy Twitter hesabından, “Hainlerin elinden tutan, zillet ittifakına tutunan, ülkücülere haydut diyecek kadar çukurlaşan, Türk düşmanlarına gülücükler saçan İP’çilerin Kayseri’de bozkurt yapmaları tenakuz uçurumudur. Bozkurt işareti yapan ellerin önce temiz olması ahlak şartıdır. Açığa düştünüz, İYİ mi?” paylaşımını yaptı. MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir de sosyal medya hesabından, “Başbuğ Türkeş’in izinden ayrılıp Papaz Ernest Renan’ın yoluna sapanların bir fotoğraf karesiyle şov timi kurduklarını ilan etmelerini tebessümle izliyoruz. Erciyes’in suyu serttir, mertlik ister” tepkisini gösterdi. MHP Kayseri İl Başkanı Serkan Tok da “Bugün Kayseri, ülkücü hareketi öfkelendiren bir rezalete şahit oldu. Hatıralarımızın üzerinde dolaşmamaları adına son uyarıdır” dedi.

Son dakika haberi: MHP’den İYİ Parti’ye bozkurt işareti tepkisi
Serkan Tok

Fotoğraf karesindeki İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Mehmet Aslan ise eleştirilere “Bozkurt Türklüğün sembolüdür. Alıp satılamaz, ihaleye çıkılamaz. Bugüne kadar izin almadık bugünden sonra da almayız” karşılığını verdi.

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Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
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