Son dakika haberi... MHP'den Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

MHP açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İŞLEM KOMPLİKASYONSUZ OLARAK ÇOK BAŞARILI ŞEKİLDE TAMAMLANDI"

"MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli planlı tetkik ve tedavileri için 4 Şubat 2025 tarihinde Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi'ne yatırılmıştır. Yapılan tetkik ve tıbbi değerlendirmeler sonucunda, 10 yıl önce değiştirilmiş kalp kapağındaki dejenerasyon bulguları üzerine, 6 Şubat 2025 tarihinde mevcut kapak girişimsel olarak değiştirilmiş olup, işlem komplikasyonsuz olarak çok başarılı şekilde tamamlanmıştır.

"TIBBİ DURUMU SON DERECE İYİ, ODASINDA DİNLENİYOR"



Tibbi durumu son derece iyi ve stabil olup, odasında dinlenmektedir. Kısa zaman içerisinde hastane süreci tamamlanarak günlük yaşantısına dönecektir.



Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız."