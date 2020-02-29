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Haber Giriş: 29.02.2020 - 18:10,Son Güncelleme:/

Son dakika haberi: Mevlüt Çavuşoğlu duyurdu: Trump, Erdoğan'ı arayabilir

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Son dakika haberi: Mevlüt Çavuşoğlu duyurdu: Trump, Erdoğan'ı arayabilir
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mike Pompeo ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, "Birkaç gün sonra ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayabilir." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu'nun açıklamaları şöyle;

- İdlib'de rejimin saldırganlığını bir an önce durdurulmalı. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, hesabı sormaya devam edeceğiz. 

- Patriotlara ihtiyaç ortada, ABD geri gönderebilir.

- Dün akşam sayın Cumhurbaşkanımız ile Trump'ın ele aldığı konuları Mike Pompeo ile değerlendirdik. Önümüzdeki günlerde yine temasta olacağız. Mike Pompeo, ABD'ye döndükten sonra yine bir değerlendirme yapacağız. Aynı şekilde birkaç gün içinde Trump, sayın Cumhurbaşkanımızı arayabileceğini söylemişti. Zaten sürekli telefonda görüşüyorlar.

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