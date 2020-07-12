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AA
Haber Giriş: 12.07.2020 - 20:16,Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

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Son dakika haberi: Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı
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Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Tokat, Afyonkarahisar ve Ankara'da sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı öngörülüyor.

Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Tokat ile bu akşam ilk saatlerde Afyonkarahisar ve Ankara çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu'nun kıyı kesimleri ile Giresun’un doğu, Trabzon'un batısı ile Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli, Rize ve Artvin çevreleri ile Trabzon'un doğu ilçelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli olması bekleniyor.

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