Son dakika haberi: Meteoroloji'den İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, İstanbul'daki yağmur ve sağanak yağışın yarın sabah ilk saatlerden itibaren kuvvetli poyrazla (40-70 kilometre/saat) beraber etkili (15-25 kilogram/metrekare) olması öngörülüyor.

Yağışın öğle saatlerinde, kuvvetli rüzgarın ise yarın gece saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Başta ulaşımda aksamalar olmak üzere yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

BİR UYARI DA AFAD'DAN GELDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sabahın ilk saatlerinden itibaren İstanbul'da kuvvetli yağış ve rüzgar beklendiğini duyurdu. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir çağrısı yaptı.

AFAD'dan yapılan uyarı şöyle;

"Yarın (Perşembe) sabah ilk saatlerden itibaren, İstanbul’da kuvvetli yağış ve rüzgar bekleniyor. Başta ulaşımda aksamalar olmak üzere, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olun."