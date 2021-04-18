Son dakika haberi: Meteoroloji'den flaş uyarı geldi! Pek çok ilde bu gece başlayacak

Son dakika Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, bu geceden pazar akşamına kadar İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Afyonkarahisar, Denizli, Uşak, Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik genelinde toz taşınımı öngörülüyor. Görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde bozulma, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. Bursa'da ve Kastamonu valilikleri de yazılı açıklamalarla vatandaşları toz taşınımı etkilerine karşı uyardı.



BURSA'DA ÇAMUR YAĞDI

Bursa’da hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte, kentin birçok noktasında gece yarısından itibaren yağış da başladı. Gün içerisinde ise birçok noktada çamur yağdığı görüldü. Birçok vatandaş park yerlerindeki araçlarının üzerinin çamurla kaplandığını görünce şaşkınlık yaşadı. İş çıkışı araçlarını yıkamak isteyen vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle oto yıkamacılar kapalı olunca soluğu akaryakıt istasyonlarının oto yıkama servisinde aldı. Akaryakıt istasyonlarında araçlarını yıkamak isteyen sürücüler, yoğunluk oluşturdu. Vatandaşlardan Aslan Türker, "İşten çıktım, izin belgem var. Çamur yağmış aracım kirlenince yıkamak istedim. Yoğunluk çok" dedi.

VALİLİKTEN UYARI



Öte yandan, Bursa Valiliği tarafından hava durumu ile ilgili yapılan açıklamada, "Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince yapılan son değerlendirmelere göre; İlimiz genelinde toz taşınımı beklendiğinden, görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde bozulma, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi oluşması muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir" denildi.

PROF. DR. DOĞAN YAŞAR'DAN UYARI: SAĞLIK SORUNLARINA NEDEN OLABİLİR

Prof. Dr. Doğan Yaşar, meteorolojik verilere göre, hafta sonu Sahra Çölü'nden Türkiye'ye toz taşınımı beklendiğini söyledi. Maske uyarısı yapan Prof. Dr. Yaşar, hafta sonu beklenen yağmurla araçların üzerinin de çamur olabileceğini belirtti. Yaşar ayrıca, 'Biz o tozu gözle görmüyoruz, soluyoruz. O tozun içindeki minicik partiküllerle magnezyumdan kalsiyuma kadar birçok elementin fazlalığı, sağlık sorunlarına yol açabiliyor.' ifadelerini kullandı.

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