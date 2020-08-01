Son dakika haberi: Meteoroloji'den Edirne için kuvvetli sağanak uyarısı geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1'inci Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce uyarıları yapılan sağanağın bugün akşam saatlerine kadar Edirne ve çevresinde kuvvetli (21-50kg/m2) olacağının tahmin edildiği bildirildi. Bu bölgede oturanların olası su baskını, ulaşımda aksama ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.