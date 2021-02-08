Son dakika haberi: Meteoroloji uyarmıştı... Ve beklenen oldu! İstanbul'da birçok bölgede çatılar uçtu
Son dakika haberine göre; Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün bugün için yaptığı fırtına uyarısının ardından İstanbul'da bazı noktalarda ağaç devrilmesi ve çatı uçması olayları yaşandı, araçlar zarar gördü.
Akşam saatlerinde hafif yağmurla birlikte Beşiktaş, Bağcılar, Şişli, Beyoğlu ve Esenler'de etkisini gösteren fırtına, Anadolu Yakası'nda Beykoz ve Üsküdar'da etkili oldu.
Şiddetli rüzgar nedeniyle Silivri sahilde bir iş yerinin totem tabelası devrilirken, Fatih Mahallesi Bıldırcın Sokak'ta da ağaç devrilmesi sonucu elektrik direği yıkıldı. İtfaiye ekipleri bir binada sallanan bir demiri tehlike arz ediyor diye çıkarttı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden sabah saatlerinde yapılan uyarıda, Marmara Denizi'nde rüzgarın, öğle saatlerinden sonra, güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90/kilometre/saat) kuvvetli fırtına şeklinde esmesinin beklendiği belirtilmişti.
METEOROLOJİ UYARMIŞTI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da kuvvetli rüzgâr ve fırtına beklendiğini duyurmuştu. Yapılan açıklamada, "Güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgarın, yer yer kuvvetli fırtına(60-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden soba ve baca gazı zehirlenmeleri, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerekmektedir." denilmişti.
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