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Gündem
DHA
Haber Giriş: 03.09.2021 - 05:29 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Meteoroloji uyarmıştı... İstanbul'da beklenen yağış başladı

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Son dakika haberi: Meteoroloji uyarmıştı... İstanbul'da beklenen yağış başladı

İstanbul'da gecenin ilerleyen saatlerinde başlayan sağanak yağmur yer yer etkili oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul'da sabah saatlerinde sağanak yağışın beklendiğini açıklamıştı.

Kentte gecenin ilerleyen saatlerinde başlayan sağanak yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ndeki vatandaşlar, yağmur nedeniyle zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalanırken, bazı kişiler da tedbirli davranarak yağmurdan şemsiyeleriyle korundu. Yağmura yollarda yakalanan kişiler ise ıslanmamak için tente ve saçak altlarına sığındı.

Öte yandan, Üsküdar'da sağanak sonrası yollarda su birikintileri oluştu. Bazı araç sürücüleri, yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Son dakika haberi: Meteoroloji uyarmıştı... İstanbulda beklenen yağış başladı

Yağmur, yer yer etkisini sürdürmeye devam ediyor.

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