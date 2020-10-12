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Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN (DHA) - Alper KORKMAZ / İSTANBUL (DHA) - AA
Haber Giriş: 12.10.2020 - 15:56 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Kâbus sürüyor! Bu kez İstanbul'da genç bir avukat yaşamını yitirdi

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Son dakika haberi.. Mersin'de sahte alkol içtikleri iddiasıyla hastaneye kaldırılan 5 kişi yaşamını yitirdi. Operasyon başlatan polis 4 kişiyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken 1'i de serbest kaldı. İzmir'de sahte alkol alan 15 kişi yaşamını yitirmişti. Son kötü haber İstanbul'dan geldi. Kartal'da sahte içkiden zehirlenen 36 yaşındaki avukat Hakkı Oğuzhan Şahinoğlu öldü.

Son dakika haberi.. Kentte son günlerde sahte alkol içtikleri iddiasıyla hastaneye kaldırılan 5 kişi hayatını kaybetti. İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte alkolden ölümler ve hastanelerde gözlem altında tutulan 8 kişinin ölüm tehlikesi atlatması nedeniyle operasyon başlattı.

Merkez Toroslar ilçesindeki büfeye baskın yapan polis ekipleri, ele geçirilen 19 adet yarımşar litrelik şişelerdeki sıvının metanol oranı yüksek sahte içki olduğunu saptadı. Kapatılan büfenin işletmecileri H.Ü. ve E.A. gözaltına alındı. Şüpheliler, sahte içkileri M.F. isimli kişiden temin ettiklerini söyledi. M.F.’nin merkez Mezitli ilçesindeki evine baskın yapan ekipler, 52 bidon içinde toplam 260 litre etil alkol ile çok sayıda boş şişe ve etiket ele geçirdi. M.F. ile yanında bulunan ismi açıklanmayan 1 kişi daha gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 1'i ise serbest bırakıldı.

Öte yandan Mersin polisi, büfeden sahte içki satın aldığı belirlenen ve ölüm tehlikesi atlatan 8 kişiye de ulaşıp toplam 19 litre sahte içkiye el koydu. Ayrıca kent genelindeki yaklaşık 650 büfede sahte içki denetlemesi yapan polis, halkı internet üzerinden etil alkol alımı yapmaması konusunda uyardı.

Son dakika haberi: Kâbus sürüyor Bu kez İstanbulda genç bir avukat yaşamını yitirdi

İSTANBUL'DA GENÇ BİR AVUKAT YAŞAMINI YİTİRDİ

İstanbul Kartal'da sahte içkiden zehirlenen 36 yaşındaki avukat Hakkı Oğuzhan Şahinoğlu öldü.

10 Ekim'de Kartal Petroliş Mahallesi'ndeki bir iş yerinden satın aldığı metil alkol ile sahte içki yapıp içtikten sonra zehirlenen avukat Hakkı Oğuzhan Şahinoğlu (36) Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Öte yandan aynı iş yerinden metil alkol alıp sahte içki yapıp içen Kemal K, Abdil K, ve Rahmi K. de zehirlenmiş Kartal Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmıştı. Tedavi altına alınan 3 kişiden 2'sinin entübe durumda olduğu öğrenildi.
Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de ilçede sahte içkiden zehirlenme olaylarına ilişkin metil alkol sattığı öne sürülen iş yeri çalışan Yavuz Ö'yü gözaltına almıştı.  İş yeri sahibini yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

İzmir’de sahte içkiden ölenlerin sayısı 15’e yükseldi
İzmir’de sahte içkiden ölenlerin sayısı 15’e yükseldi
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