Son dakika haberi... Mersin'de 4 askerin şehit olduğu kazayla ilgili Bakan Akar'dan açıklama

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile birlikte kaza bölgesinde incelemelerde bulundu.

Daha sonra kazayla ilgili açıklama yapan Bakan Akar, şunları söyledi:

''Özellikle bu dönemde TSK’nın çok çeşitli intikalleri var. Bu intikallerle ilgili olabildiğince hassas planlama yapılmakta ve icra edilmektedir.

Dün de bu otobüsümüz saat 09.45’te Manisa Alaşehir’den hareket etti. Daha sonra Afyonkarahisar’da saat 02.40’ta bir mola verdiler.

Molada şoför değişimini yaptılar, otobüsün bakımını yaptılar.

Daha sonra Konya’da sabah saat 06:30 civarında ikinci kez bir mola verdiler. Yine orada benzer şekilde şoför değişimi, dinlenme ve diğer ihtiyaçların karşılanması gerçekleşti.

Saat 07.30 civarında bu olay gerçekleşti.

İlk aldığımız bilgilere göre araçta teknik arızanın olduğu, frende bir problem olduğu. Frende bir boşalma olduğuna dair gerekli bilgileri aldık.''