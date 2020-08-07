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Haber Giriş: 07.08.2020 - 10:08,Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Merkez Bankası'ndan likidite hamlesi

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Son dakika haberi: Merkez Bankası'ndan likidite hamlesi
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Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, açık piyasa işlemlerinde piyasa yapıcı bankalara tanınan likidite imkanlarının yarıya düşürüldüğünü açıkladı.

TCMB'den şu açıklama geldi:

"Likidite yönetimi çerçevesinde 10 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere piyasa yapıcı bankalara Açık Piyasa İşlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkân limitleri yarıya düşürülmüştür. Güncellenmiş limitler konusunda bankalara ayrıca detaylı bilgilendirme yapılacaktır."

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