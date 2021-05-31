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Haber Giriş: 31.05.2021 - 20:42 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Mehmet Ceyhan yeni normalleşmeyi değerlendirdi: Düğün ve nişanlara dikkat çekti

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Son dakika haberi: Mehmet Ceyhan yeni normalleşmeyi değerlendirdi: Düğün ve nişanlara dikkat çekti

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, CNN TÜRK'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge'de yeni kararları değerlendirdi.

Prof. Ceyhan'ın açıklamaları şöyle:

En önemlisi kademeli bir açıklama var. Birden bire bütün önlemleri kaldırmak risklidir. Bu açıdan bir iki hafta gözlemleyip, tekrar bakmak lazım. O açıdan önemli. Esnek çalışma devam ediyor anladığım kadarıyla, buna özel sektörün de uyması önemli. Burada riski artıran şey düğün ve nişanlar. Toplantıların, bir araya gelmelerin dikkatli yapılması önemli. Haziran ayından başlayan bir aşı seferberliğinden söz ediliyor. İnşallah kısa süre içerisinde bitirilir ve kısıtlamaları kaldırıp çok daha rahat yaşayabiliriz diye düşünüyorum. Açık havada virüsün bulaşının kapalı ortamlarda 19 kat daha düşük olduğunu hesaba katarsak. Bunların açık havada yapılması riski azaltacaktır

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