Son dakika haberi: MEB'den çok önemli yüz yüze eğitim açıklaması! Bakanlıktan genelge yayımlandı! İşte detaylar

Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısında alınan karar gereği, ana sınıfları hariç, tam gün hizmet veren resmi ve özel tüm anaokulları, Kovid-19 tedbirleri kapsamında belirlenen koşulları yerine getirmek kaydıyla yarından itibaren yüz yüze eğitime geçecektir" ifadeleri yer aldı.

MEB'DEN YÜZ YÜZE EĞİTİM GENELGESİ

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ana sınıfları hariç, resmi ve özel anaokulları ile uygulama sınıflarında yüz yüze eğitime geçilmesine ilişkin genelge yayımladı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un imzasıyla milli eğitim müdürlüklerine gönderilen genelgede, "Kovid-19 salgınının etkilerinin azaltılması ve halk sağlığının korunması kapsamında alınan tedbirler, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu tavsiyeleri doğrultusunda 14 Aralık 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında yeniden değerlendirilmiş ve ana sınıfları hariç kamuya ait okul öncesi kurumlarında yüz yüze eğitime başlanabileceği kararı alınmıştır" denildi.

VELİLERİN TALEBİ İLE YÜZ YÜZE EĞİTİME GEÇİLECEK

Karar doğrultusunda; Özel Eğitim Kurumları Genel Müdürlüğü’ne bağlı okul öncesi eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim gerçekleştirilebileceği bildirilen genelgede, "Velilerin talebine bağlı olarak il, ilçe milli eğitim müdürlüklerinin kararı doğrultusunda resmi anaokulları, özel eğitim anaokulları ve uygulama sınıflarında yüz yüze eğitime geçilebilecektir. Resmi okullardaki yüz yüze eğitimler, daha önce açıklanan ilgili yazılardaki esaslar doğrultusunda gerçekleştirilecektir. Yüz yüze eğitime geçecek olan resmi anaokulları, özel eğitim anaokulları ve uygulama sınıflarının ilgili il, ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından belirlenerek okul öncesi eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi için gerekli tüm tedbirlerin zamanında alınması hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim" ifadeleri yer aldı.