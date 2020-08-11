Son dakika haberi: MEB: 2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirme nihai aşamada
Son dakika haberine göre; Milli Eğitim Bakanlığı, okulların eğitim ve öğretime açılış tarihiyle ilgili, “Bilim Kurulu toplantısı sonucuna göre alınacak karar, en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacaktır” açıklamasında bulundu.
Bakanlığın, Twitter hesabından 2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, "2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirme süreci nihai aşamadadır. Bilim Kurulu toplantısı sonucuna göre alınacak karar, en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacaktır." ifadeleri kullanıldı.
Bu arada kararın yarın yapılacak Bilim Kurulu Toplantısı'nda ele alınacağı belirtildi.
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